La Vice Presidente della Regione Calabria, Antonella Stasi - informa una nota - e' intervenuta a Crotone, nel palazzo dell'Amministrazione provinciale, per presentare gli esiti del bando per la manifestazione di interesse riservata a nuove compagnie aeree. Per l'occasione erano presenti anche l'Assessore regionale Alfonso Dattolo, il Consigliere regionale, Salvatore Pacenza, il Presidente della Provincia di Crotone, Stanislao Zurlo, e il Presidente dell'aeroporto S.Anna di Crotone, Gianluca Bruno. ''Ryanair ha dimostrato di avere ancora interesse per l'aeroporto di Crotone - ha dichiarato Stasi - partecipando e vincendo il bando che consentira' di avere tre nuovi collegamenti: Bergamo (tre voli a settimana), Roma (tre voli al settimana) e Pisa (due voli a settimana). Come Regione ci siamo impegnati a chiedere, inoltre, anche di incrementare le tratte, con un collegamento per Bologna. Attendiamo ora che Ryanair ci comunichi le date dei voli. L'altra novita' importante per l'aeroporto e' la firma dell'accordo con Enav che si e' impegnata a concludere e consegnare, entro il 15 giugno, i lavori alla torre di controllo.

Questo permettera' di avere nuovi e piu' moderni standard di sicurezza per tutti i vettori in partenza ed in arrivo da Crotone. Come Giunta ci siamo anche impegnati per migliorare i collegamenti con l'area nord della regione, nello specifico con il territorio della sibaritide. Per far questo il Presidente Scopelliti ha voluto integrare i fondi destinati a questo bando con altre risorse per il trasporto gommato e ferrato, che consentiranno un migliore e piu' funzionale collegamento tra l'aeroporto di Crotone con la sibaritide. C'e' una programmazione mirata e specifica - ha concluso la Vicepresidente Stasi - che intende valorizzare tutta questa area costiera, ricca di grande interesse turistico. Gli investimenti sull'aeroporto e l'avvio del sistema portuale crocieristico sono esempi abbastanza concreti''