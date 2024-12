Il presepe vivente del rione San Giovanni Battista di Rossano, giunto alla sua seconda edizione, si conferma un evento capace di unire tradizione e innovazione, valorizzando il cuore storico della città.

Ideato e realizzato dal Comitato San Giovanni Battista, l’evento ha trasformato i vicoli del centro storico in un palcoscenico di emozioni, storia e cultura.

Adele Olivo, referente del Comitato, racconta con entusiasmo l’impegno dietro questa iniziativa: «Quest’anno abbiamo deciso di scendere in una zona del quartiere più giù rispetto all’edizione precedente, illuminando un vicolo poco conosciuto per mostrarne la bellezza. Il nostro obiettivo è far riscoprire Rossano come un luogo ricco di significato e memoria».

Tra le attrazioni più apprezzate, il vicolo illuminato a festa, le botteghe ricreate con fedeltà e la Natività, simbolo centrale dell’evento. La partecipazione di artigiani locali e figuranti ha donato un tocco autentico, arricchito dalle degustazioni di dolci e fritti natalizi preparati dalle signore del quartiere.

L’evento deve il suo successo al lavoro instancabile del team organizzativo e al coinvolgimento attivo dei cittadini. Grazie all’appello lanciato sui social dal direttore artistico Vincenzo Graziano, molte persone hanno donato decorazioni e alberi natalizi, dimostrando solidarietà e amore per il proprio territorio.

«Questo è un progetto che cresce giorno per giorno, alimentato dalle idee e dal contributo di tutti», afferma Graziano. «Ogni anno puntiamo a fare di più, rendendo il Presepe Vivente un evento sempre più significativo».

Un evento che cresce grazie alla comunità

Il vicolo scelto per questa edizione ha suscitato particolare emozione nei visitatori, molti dei quali hanno ritrovato luoghi legati alla loro infanzia.

«L’impatto emotivo è stato forte», sottolinea Olivo. «Abbiamo visto persone commuoversi mentre raccontavano ai figli ricordi legati a questi vicoli. Vogliamo ridare valore al centro storico non solo come luogo fisico, ma come custode di identità e tradizioni». Il presepe vivente ha attirato anche molti “turisti di ritorno”, concittadini che vivono fuori e approfittano delle festività per tornare a Rossano. Questo fenomeno sottolinea l’importanza di investire in eventi capaci di rafforzare il legame tra le persone e la loro terra d’origine.

L’evento è stato realizzato principalmente grazie all’autofinanziamento e al sostegno di sponsor locali, con un piccolo contributo promesso dal Comune. «È un lavoro enorme, ma lo facciamo con passione», racconta Olivo. «Dalla farina per i dolci alle decorazioni, tutto è frutto della generosità del vicinato e degli sponsor».

Guardando al futuro, il Comitato San Giovanni Battista punta a rendere il presepe vivente un appuntamento sempre più grande e significativo.

Con il supporto della comunità e la passione degli organizzatori, il Presepe Vivente di Rossano promette di diventare un punto di riferimento per le festività natalizie in tutta la regione.