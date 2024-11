Screening anti tumorale per le 25 donne detenute nella casa circondariale "Rosetta Sisca" di Castrovillari. Sono stati effettuati esami di mammografia ed ecografia mammaria per la prevenzione secondaria dei tumori del seno.

«Le detenute - è detto in un comunicato - hanno potuto usufruire di un servizio di prevenzione approfondito e all'avanguardia grazie ai volontari della 'Fondazione Komen' e della 'Fondazione Severino', con la presenza del professore Riccardo Masetti, fondatore di Komen e direttore del Centro di senologia della 'Fondazione Irccs Policlinico Universitario Agostino Gemelli'. Lo screening è stato eseguito grazie a uno staff medico-infermieristico altamente specializzato, con l'impiego di due Unità Mobili ad alta tecnologia, a cui ha prestato supporto il personale dell'Area sanitaria del penitenziario».

«È un nostro dovere - ha detto il direttore del carcere, Giuseppe Carrà - garantire al meglio il diritto alla salute delle nostre detenute, anche unendo le forze con organizzazioni del terzo settore come la 'Komen Italia' e la 'Fondazione Severino' che da tanti anni sono impegnate in programmi di prevenzione, a tutela della salute femminile, che hanno importanti ricadute sul benessere della collettività, e per il ruolo fondamentale della donna in ambito familiare, lavorativo e sociale. Il nostro istituto, tra l'altro, è stato indicato direttamente dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria come capofila da cui fare partire la Carovana della prevenzione che si recherà in altre carceri del Paese, a dimostrazione della sensibilità sempre più forte nei confronti delle fasce disagiate della popolazione».

Allo screening è stata presente, tra gli altri, la Garante regionale della salute, Anna Maria Stanganelli, che ha espresso il proprio "apprezzamento" per l'iniziativa.