Franco Corbelli annuncia l’avvio della raccolta di firme per partecipare al voto di settembre

COSENZA - "Diritti Civili parteciperà alle primarie istituzionali indette dalla Regione per il 21 settembre”. Ad annunciarlo il coordinatore del movimento, Franco Corbelli. Una discesa in campo che Diritti Civili ritiene necessaria "di fronte al palese tentativo di far saltare le primarie, con la scusa della data ravvicinata del voto (per il rinnovo del consiglio regionale al 12 ottobre), che altro non è, come è stato evidenziato da autorevoli commentatori, che il subdolo tentativo di allungare i tempi per evitare le elezioni in autunno e per impedire in questo modo la legittima, naturale e da più parti auspicata candidatura di Oliverio, per delegare la scelta del candidato governatore calabrese alla segreteria romana del Pd sottraendola di fatto al popolo”. Diritti Civili è in campo per raccogliere le 3mila firme necessarie ad avallare la partecipazione al voto del 21 settembre. Per le sottoscrizioni c’è tempo fino al prossimo 29 agosto.