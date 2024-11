Il corso ha visto un buon numero di partecipanti, molti giovani, ma anche personale già indirizzato su discipline ospedaliere

È stato realizzato nella giornata di sabato 3 ottobre il primo corso BLS FULL

D di primo soccorso organizzato da Anas Italia e Angeli per la vita ad Ardore

Marina. (Vedi foto)

Il corso ha visto un buon numero di partecipanti, molti giovani, ma anche

personale già indirizzato su discipline ospedaliere.

"Siamo quotidianamente presenti sul territorio", ha dichiarato l'ardorese

Gianfranco Sorbara presidente regionale di Anas Italia Calabria, "su diversi

fronti: non più solo distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, ma

servizio civile, con ben 132 volontari che hanno preso servizio l'11 settembre

nelle nostre sedi e 54 di essi solo in Calabria, e ancora protezione civile e

formazione e per quest'ultima la prova è questo interessantissimo corso che

mutueremo presto anche perché rilascia un attestato sempre più necessario in

molti settori sia commerciali che sportivi e ospedalieri. Continuiamo a pensare

che l'associazionismo giusto sia questo, quello che produce risultati visibili

sui territori e per i territori. La nostra platea di iscritti cresce giorno

dopo giorno e questo ci gratifica e ci riempie però di responsabilità verso chi

sta scommettendo su di noi; ad oggi abbiamo ben 100 sedi in provincia di CS è

quasi altrettante tra le altre 4 province calabresi e più di 4 mila iscritti

solo in Calabria! Tra le prossime iniziative in atto stiamo elaborando una

campagna pubblicitaria capillare per promuovere lo strumento dei tirocini

formativi previsto da garanzia giovani, per far sì che il maggior numero di

giovani disoccupati possano trovare lavoro".