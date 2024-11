Finite le vacanze estive, stamani ricomincia un nuovo anno scolastico. Per quanto riguarda chi siede per la prima volta tra i banchi, è Cosenza ad aver totalizzato il record di iscritti

Mercoledì 14 settembre. Oggi, in Calabria sono tornati sui banchi, reduci di oltre due mesi di vacanze estive, 285.435 studenti di ogni ordine e grado. Secondo i dati forniti dall’Ufficio Scolastico Regionale, degli oltre 55.000 nuovi iscritti, 13.163 sono studenti stranieri. Un dato positivo che però si incrocia, ancora una vota, con quello negativo della dispersione scolastica. La Calabria, insieme a Campania, Puglia e Sicilia, compare nella lista delle regioni sorvegliate speciali, vale a dire ad elevatissimo rischio di dispersione scolastica precoce. La media nazionale della dispersione scolastica, secondo l’Istat, si attesta intorno al 28%, mentre alle nostre latitudini raggiunge e supera il 36%.



Per quanto riguarda chi si siede per la prima volta tra i banchi, è Cosenza ad aver totalizzato il record di iscritti. Sono infatti 98.909 i nuovi iscritti censiti, seguono Reggio Calabria con 81.979 e, Catanzaro con 51.576, Crotone con 28.569 e Vibo Valentia con 24.402 nuovi alunni. Gli studenti calabresi sono tra gli ultimi a varcare a rispondere alla campanella. Già a partire dal 5 settembre le lezioni sono riprese a Bolzano, mentre lunedì 12 settembre, sono tornati in classe gli alunni di diverse regioni del centro nord (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Piemonte, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto).

A tutti gli studenti della nostra regione, anche quest’anno il governatore Mario Oliverio e l’assessore alla scuola Federica Roccisano, hanno voluto rivolgere un messaggio di augurio per un buon anno scolastico. "Cari ragazzi – scrivono in una nota - vivete pienamente questi giorni di crescita e maturazione, prendete coscienza della carica positiva che la formazione scolastica produce. Siate come dice Corrado Alvaro dei calabresi, 'curiosi di conoscere e di sapere' e coinvolgete gli altri nella vostra ricerca di conoscenza.” E concludono con un appello all’inclusione: “Abbiate cura dei vostri compagni che hanno tempi diversi dai vostri”.