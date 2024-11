Flussi di transito sostenuti dalla mezzanotte di ieri fino alla tarda serata di oggi per i rientri; l'Anas invita alla massima prudenza

CALABRIA - Colonnina di mercurio oltre i 35° e code chilometriche sull'autostrada. Slitta al secondo week end di agosto la "vera" estate 2014. Ma promette di non far rimpiangere i due mesi precedenti, caratterizzati da tempo instabile e piogge torrenziali che hanno rischiato di affossare l'intera stagione del comparto turistico. Ora si scommette tutto sull'effetto traino del venerdì di Ferragosto. E le premesse, già da ieri, lasciano ben sperare almeno sotto il profilo metereologico.

La situazione sulle autostrade - Sabato da"bollino rosso" in apertura del primo week end di grandi partenze. Secondo quanto reso noto dall'Anas, la giornata di eiri ha fatto registrare un aumento dei flussi di transito di oltre il 10% rispetto allo scorso anno. Alle 10 di oggi,sulla rete di competenza dell'Anas, i flussi di circolazione più intensa riguardavano l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, con 42 mila veicoli in transito (32 mila in direzione sud). Inoltre, già dalle prime ore della giornata, si è verificato un progressivo rallentamento del traffico in corrispondenza di Villa San Giovanni, con lunghi tempi di attesa agli imbarcaderi verso la Sicilia. (lc)