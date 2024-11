Disagi per i pendolari alle prese con ritardi consistenti lungo la linea Paola-Cosenza-Sibari. Dalle ore 4.30 la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Cosenza per problemi tecnici. Rallentamenti fino a 40 minuti, alcuni treni sono stati cancellati. Sono in corso gli interventi degli operatori Rfi.

La nota delle Ferrovie

In una nota diramata sul sito di Ferrovie della Calabria, la direzione comunica: «Per problemi tecnici, da giorno 12 fino al 15 aprile 2023 rimarranno soppressi i seguenti treni:

• Treno 647 in partenza da Cosenza Vaglio Lise alle ore 7.04

Il trasporto dell’utenza sarà comunque garantito con corse automobilistiche (sarà garantito il collegamento con le fermate di: Cosenza V.L. - Cosenza Centro – Aprigliano - Piane Crati – Figline (bivio stazione) – Mangone str. Prov. (Bar Karisma)- Piano Lago – S.Stefano di R. (fermata passaggio a livello) – Roglian)].

• Treno 148 in partenza da Rogliano alle ore 8.01

Il trasporto dell’utenza sarà comunque garantito con corse automobilistiche (sarà garantito il collegamento con le fermate di: Rogliano - S.Stefano di R. (fermata passaggio a livello) - Piano Lago – Mangone strada Prov. (Bar Karisma) – Figline (bivio Stazione) -Piane Crati – Aprigliano- Cosenza Centro – Cosenza V.L.).

Non ci saranno fermate a Cosenza Monaco – Cosenza Campanella- Cosenza Casali – Bosco – Pedace – Pietrafitta».