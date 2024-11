Tutto pronto per la sagra della castagna di Cardeto. L’iniziativa, quest’anno giunta alla XXII edizione, è in programma per il 30 ottobre a partire dalle ore 16.00. Oltre alle caldarroste che saranno distribuite ai partecipanti, si potranno gustare tante prelibatezze di prodotti tipici locali, panini con le frittole e con la salsiccia vino e bibite a volontà, nei vari stand dei produttori locali sarà possibile acquistare prodotti genuini quali salumi, formaggi, castagne.

Come sempre sarà presente lo stand dei dolci a cura dell’Associazione pasticcieri reggini Apr, che preparano i tipici dolci e le torte a base di farina di castagne. Il tutto sarà allietato dal tipico “sonu a ballo” di Cardeto, tantissimi suonatori di organetto, zampogna e tamburello dislocati in ogni angolo del paese. Previsti giochi in piazza e passeggiate gastronomiche. La macchina organizzativa – informa l’amministrazione comunale- è già al lavoro da diversi giorni, si potranno parcheggiare le autovetture al bivio di San Salvatore – Mosorrofa, dai parcheggi quattro navette (una ogni 15 minuti) permetteranno di raggiungere il centro del paese, faranno la spola fino al termine della manifestazione, così da permettere ai partecipanti di potersi godere con spensieratezza l’evento.