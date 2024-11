Partecipazione delle aziende calabresi operanti nel settore legno, alla fiera ''Calabria Expo Edilizia 2014'', in programma dal 23 al 25 maggio 2014 a Rende (Cs)

''Promozione e valorizzazione del settore forestale calabrese e dell'intera filiera bosco - legno''. Questo uno degli obiettivi del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria che - si legge in una nota - puntando all'innovazione di processo e di prodotto, alla certificazione di qualita' ed alla sostenibilita' ambientale, ha indetto una manifestazione d'interesse per supportare la partecipazione delle aziende calabresi operanti nel settore legno, alla fiera ''Calabria Expo Edilizia 2014'', in programma dal 23 al 25 maggio 2014 a Rende (Cs) all'interno dell'area industriale.

La manifestazione costituisce un momento di primaria importanza per la crescita del settore agroforestale, nonche' un'opportunita' di incontro e confronto tra gli addetti ai lavori e le aziende, gli artigiani e i professionisti che operano nel settore dell'edilizia, in grado di favorire lo scambio e la divulgazione delle conoscenze sulla filiera di lavorazione, la valorizzazione e la commercializzazione del legno. Nel corso della manifestazione fieristica, alla quale saranno ammesse a partecipare quaranta aziende, con precedenza a quelle che hanno sede legale e/o operativa nel territorio calabrese e che utilizzano materie prime prevalentemente calabresi, sono previsti convegni tematici in presenza di esperti a vario titolo dell'intera filiera.

Numerose sono le iniziative promosse e sostenute dal Dipartimento Agricoltura che riguardano il settore forestale che, come gia' anticipato diverse volte dall'Assessore Trematerra e dal Dirigente Generale del Dipartimento Giuseppe Zimbalatti, avra' un ruolo centrale nella prossima programmazione dei fondi comunitari. La manifestazione d'interesse ed il modulo di adesione, che dovra' essere inviato entro il prossimo 5 maggio, sono scaricabili dal sito internet della Regione Calabria.