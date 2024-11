Pronto a partire oggi, 26 aprile, L'Italia del Sud, il nuovo format targato LaC in onda da lunedì al venerdì dalle ore 11. Due ore tutti i giorni in cui il conduttore Domenico Milani porterà nelle case dei calabresi, e non solo, l'informazione, l'attualità e l'intrattenimento. Ospiti, interviste, commenti e tanto altro ancora. Un appuntamento che anticipa l'informazione live di LaC News24, in onda a partire dalle 13.

L'appuntamento è oggi alle 11 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TvSat e 820 Sky. Tutte le puntate saranno poi disponibili su LaC Play.