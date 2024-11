“In soccorso dei pronto soccorso: l’emergenza Calabria” è il tema della puntata di Prima della notizia, il format di approfondimento condotto da Francesca Lagoteta in onda a partire dalle 13 su LaC. Ospiti: Marianna Rodolico, medico di Pronto soccorso; Francesco Romeo, presidente della Federazione italiana cardiologia; Giuseppe Masciari, direttore del dipartimento Emergenza e Accettazione dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro e Domenico Regina, segretario regionale Conf.i.a.l. sanità. In collegamento Francesca Lagatta, giornalista LaCnews24. CLICCA QUI PER GUARDARE LA DIRETTA

Nella seconda parte dell'informazione live di LaC, a Dopo la notizia, nuovo focus su “Emergenza-urgenza, sanità calabrese in trincea”. Inizio al termine del tg, alle ore 14:30. Ospite del direttore Piepaolo Cambereri, Vincenzo Natale, presidente regionale Simeu.

