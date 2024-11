La Protezione civile di Caraffa rinnova le cariche del consiglio direttivo. Nella sala consiliare "Alberto Santo" del palazzo municipale di via Scanderbeg Peta sono stati presentati recentemente, alla presenza degli amministratori comunali, i nuovi componenti dell'associazione di volontariato. A guidare il gruppo della Prociv di Caraffa è stato designato Attilio Brigante che va così a sostituire il presidente uscente Angelo Lombardo. Il direttivo risulta inoltre composto dal vice presidente Domenico Rotella, dal segretario Raffaele Notaro e dal tesoriere Ilario Lombardo.



A margine della presentazione del consiglio direttivo, l'associazione ha inteso ringraziare tutti i partecipanti all'evento, il presidente regionale della Prociv Arci Danilo Scollato, i volontari della Protezione Civile di Girifalco e di Cortale, le forze dell’ordine, i rappresentanti politici e istituzionali presenti all'iniziativa promossa nella piccola comunità della provincia di Catanzaro.



«Il sindaco Antonio Sciumbata e l’amministrazione comunale - si legge in una nota diramata dal comune - salutano e ringraziano il presidente uscente della Prociv Caraffa Angelo Lombardo ed il suo direttivo per il prezioso lavoro di volontariato svolto in questi anni per il nostro paese e augurano al nuovo presidente Attilio Brigante e al suo nuovo direttivo un buon lavoro».