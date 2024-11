Il rappresentante del Movimento Diritti civili insiste: «In gioco c'è la sicurezza dell'intera Calabria, la vita di due milioni di persone»

"Alla grave, circostanziata e inquietante denuncia di Carlo Tansi occorre dare subito una risposta adeguata. Ignorare o, anche, semplicemente sottovalutare, le pesanti denunce del dirigente della Protezione civile regionale sarebbe un fatto gravissimo, assolutamente ingiustificato e inaccettabile. Non conosco i fatti denunciati, i personaggi chiamati in causa (sia pure senza citarli) da Tansi, ma quello che è certo e doveroso è sostenere la sacrosanta e importante battaglia del dirigente della Protezione civile".

Tansi: «Perverso sistema burocratico-sindacale. Si intervenga, altrimenti mi dimetto»

Lo afferma, in una nota, il leader del Movimento Diritti Civili e, da poco, coordinatore della struttura Diritti umani della Regione, Franco Corbelli. "E' questa in assoluto - aggiunge Corbelli - la battaglia più importante, la priorità ed emergenza della nostra regione. Per questo sto totalmente, senza alcuna esitazione, dalla sua parte. In gioco, in una regione a più forte rischio sismico del Paese, c'è la sicurezza dell'intera Calabria, la vita di due milioni di persone. Vorrei che questo fatto, questo pericolo, non venisse mai, neppure per un istante, dimenticato o sottovalutato. Bisogna assolutamente scongiurare le dimissioni di Tansi.

Sarebbe per la Calabria una sorta di (inizio) terremoto, sicuramente una grave perdita, un durissimo colpo per la Protezione civile che faticosamente Tansi, con i suoi colleghi, collaboratori e operatori, sta cercando di rendere più efficiente, operativa e in grado di affrontare e fronteggiare le diverse emergenze. Per questo la grave denuncia di oggi di Tansi sullo stato attuale della Protezione civile regionale, definita da 'fantascienza' e con una sala operativa che incredibilmente rischia di bloccarsi al primo temporale per la mancanza della luce, preoccupa molto e lascia letteralmente sgomenti".

"Auspico - conclude - un'immediata soluzione ai gravi e urgenti problemi posti, con la sua denuncia, da Tansi. Confido a questo proposito in un pronto intervento del presidente Oliverio".