Positivo il confronto tra Governo e presidente dell'Upi Calabria, Enzo Bruno. Lo comunica il segretario regionale del Pd: «12milioni di euro per chiudere i bilanci di Catanzaro, Cosenza e Crotone»

"Il confronto con il Governo che il presidente dell'Upi Calabria, Enzo Bruno, ha saputo costruire porta alla nostra regione un risultato fondamentale per continuare a garantire i servizi e mantenere i livelli occupazionali nelle Province: dodici milioni di euro le risorse che saranno destinate per chiudere i bilanci di Catanzaro, Cosenza e Crotone e senza trascurare le esigenze di Vibo Valentia che versa da tempo in drammatiche condizioni, ma non viene dimenticata. Per questo, nell'esprimere la mia soddisfazione, voglio congratularmi con il presidente Bruno".

E' quanto afferma il segretario regionale del Partito democratico, Ernesto Magorno. "Attuando in maniera corretta lo spirito della riforma Delrio, il presidente della Provincia di Catanzaro ha saputo mettere in campo una programmazione gestionale capace di trovare le migliori soluzioni possibili per dare risposte ai cittadini - dice ancora Magorno -. Un progetto di governo che a breve dovrà cimentarsi con le elezioni di rinnovo del Consiglio provinciale, dalle quali non posso che auspicare che il presidente Bruno ne esca rafforzato per proseguire con tranquillità lungo il percorso tracciato, nell'interesse di tutti gli 80 comuni della provincia di Catanzaro".