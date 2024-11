Domenica 28 settembre, dalle ore 8 alle 20, nel seggio costituito nell’aula consiliare provinciale, si voterà per l’elezione del Presidente e del Consiglio della Provincia di Vibo Valentia

VIBO VALENTIA - Il Commissario straordinario dell’Ente, Lucia Iannuzzi, ha provveduto, attraverso un’apposita determina, emanata con i poteri del Presidente, a convocare i comizi elettorali che si terranno domenica 28 settembre. In attuazione a quanto previsto dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014 “ Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni”, saranno 452 consiglieri comunali e 45 sindaci, gli aventi diritto al voto per il rinnovo del Presidente della Provincia di Vibo Valentia e dei 10 componenti del Consiglio. La pubblicazione definitiva e ufficiale dell’elenco degli elettori da parte dell’Ufficio elettorale della Provincia, avverrà, comunque, il 29 di agosto, previa comunicazione ufficiale da parte dei segretari dei Comuni vibonesi. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia i sindaci dei Comuni del Vibonese il cui mandato scada non prima di 18 mesi a far data dal 28 settembre e i consiglieri provinciali uscenti. Sono invece eleggibili a Consigliere provinciale, i sindaci e i consiglieri comunali che siano in carica alla data fissata per l’elezione della Provincia, oltre ai consiglieri provinciali uscenti. L'elezione del Presidente avverrà sulla base di presentazione di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. Quella del Consiglio provinciale avrà luogo, invece, su liste composte da un numero di candidati non inferiori a 5 e non superiori a 10 che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto. Le candidature alla carica di Presidente e le liste dei candidati a Consigliere provinciale dovranno essere presentate - dalle ore 8 alle 20 di domenica 7 settembre 2014 e dalle ore 8 alle 12 di lunedì 8 settembre 2014 - presso l'Ufficio Elettorale, costituito nella sede della Provincia di Vibo Valentia. A far parte dell’Ufficio elettorale provinciale, le cui responsabilità sono state affidate al Segretario generale dell’Ente Francesca Bagnato, sono stati chiamati i dipendenti: Luigino Colaci, Domenico D’Urzo, Fortunato Griffo, Giuseppe Malvaso, Francesca Mercatante, Giuseppe Profiti, Silvestro Scalamandrè, Giuseppe Schiariti e Pasquale Valenti. Tutte le informazioni inerenti al rinnovo del Presidente e del Consiglio possono essere attinte collegandosi al sito internet della Provincia di Vibo Valentia www.provincia.vibovalentia.it, nell’apposita sezione “Elezioni Provinciali 2014”.