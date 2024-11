L’istituto del comune nella provincia di Catanzaro resterà chiuso anche domani perché non si sono riuscite ad identificare le cause del fenomeno allergico

Un violento e improvviso attacco allergico manifestatosi attraverso prurito e la comparsa di chiazze rosse ha costretto questa mattina le insegnanti della scuola primaria del plesso di Via per Botricello Superiore, istituto ubicato nell’omonimo comune della provincia di Catanzaro, a contattare telefonicamente i genitori degli alunni e a sospendere le lezioni. Nonostante l’intervento del medico di base chiamato a identificare la causa del problema cutaneo, a Botricello si brancola ancora nel buio. Con ordinanza emessa dal commissario prefettizio, Valeria Richichi, è stata quindi disposta la chiusura della scuola per domani e fino a quando non sarà individuato ed eliminato il fattore scatenante il fenomeno allergico.

L’allarme è scattato questa mattina quando gli alunni collocati al piano superiore dell’istituto hanno iniziato a presentare un eritema sulla pelle e successivamente un incontrollabile prurito. La dirigente scolastica, Isabella Marchio, ha così richiesto l’intervento del medico di base, Pasquale Gallucci, il quale ha ascritto i sintomi ad un fattore allergico tuttora da identificare. Intorno a mezzogiorno quindi la decisione di prevedere un’uscita anticipata dall’orario scolastico per gli alunni dal momento che le cause rimanevano ancora ignote. Non troppo soddisfatti i genitori degli studenti costretti a sottoporre i propri figli ad una terapia cortisonica.

Luana Costa