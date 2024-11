A rispondere alle domande del direttore Pasquale Motta e dei giornalisti Francesco Altomonte e Agostino Pantano, nel primissimo appuntamento, i candidati a sindaco Nicola Zagarella per Città Vivibile e Francesco Toscano per Italia Unita. Appuntamento alle 23 su LaC, canale 19

Quale futuro e quali progetti per il prossimo mandato amministrativo? Pubblica Piazza, il format targato LaC, inizia il suo viaggio da Gioia Tauro. A rispondere alle domande del direttore Pasquale Motta e dei giornalisti Francesco Altomonte e Agostino Pantano, nel primissimo appuntamento, i candidati a sindaco Nicola Zagarella per Città Vivibile e Francesco Toscano per Italia Unita. Nei prossimi giorni faremo tappa nelle maggiori località calabresi chiamate alle urne: Palmi, Pizzo, Paola, Catanzaro, Villa San Giovanni. Vi aspettiamo questa sera dalle 23, su Lac, canale 19 del digitale terrestre.