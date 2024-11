Quasi un anno fa era rimasta coinvolta in uno spaventoso incidente stradale lungo la superstrada Jonio-Tirreno all’altezza dello svincolo di Melicucco. Ora, per Valentina Crudo, giovane mamma e speaker radiofonica, si apre un nuovo capitolo di vita. Dopo lunghissimi mesi di riabilitazione in un centro clinico specializzato di Crotone, la 30enne farà rientro a casa a Rombiolo, nel Vibonese, il prossimo 12 giugno. Una tappa che segna un graduale ritorno alla normalità. Un ricongiungersi con il paese, la famiglia, gli amici che in questi mesi non hanno mai smesso di fare il tifo per lei. Ma è l’intera Calabria che non ha fatto mai mancare affetto e vicinanza a questa giovane donna travolta da un destino crudele.

L'incidente nel Reggino

La rinascita per Valentina è un percorso a tappe, a tratti doloroso, tutt’altro che lineare. C’è un prima e un dopo quel drammatico 20 agosto del 2023. Una domenica di svago in famiglia segnato dal sangue.

L'auto sulla quale viaggiava, di ritorno dal versante Jonico, si scontrò frontalmente con una vettura che sopraggiungeva dalla corsia opposta. Nel tragico impatto persero la vita Antonella Teramo di 37 anni e la figlioletta Maya Campennì di 3 anni, rispettivamente cognata e nipotina di Valentina, nonché il conducente dell'altra auto Domenico Politi, 39 anni di Cittanova. Mentre Domenico e la piccola Fatima Teramo, ovvero il compagno di 32 anni e la figlia di 3 anni di Valentina, rimasero feriti.