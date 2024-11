Intanto il sindaco ha emesso un'ordinanza che impone l'intervento immediato della Progetto Ambiente per ripulire la città dalla spazzatura

VIBO VALENTIA - Il sindaco Nicola D’Agostino, ha adottato un provvedimento d’urgenza che vincola la nuova ditta appaltatrice del servizio mdi raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la Progetto Ambiente, ad adempiere ai termini previsti dal contratto stipulato con il Comune. Quindi a liberare strade e marciapiedi dai rifiuti. L’ordinanza di Palazzo Luigi Razza autorizza la società ad impiegare in via straordinaria mezzi e personale esterno. L’ordinanza sarà valida fino al prossimo 20 agosto. In queste due settimane la Progetto Ambiente dovrà procedere all’assunzione dei lavoratori ex Eurocoop, così come prevedono gli accordi. I netturbini impiegati erano 88. Troppi per la nuova concessionaria. Stamani è stato il delegato della ditta appaltatrice, Gregorio Farfaglia, a comunicare ai lavoratori che non ci sarà posto per tutti e che saranno avviati colloqui di lavoro per scegliere il personale. Niente numeri per il momento. Anche se nei mesi passati si era ipotizzato un numero compreso tra le 39 e le 59 unità. (rc)