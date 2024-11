Donate 1.500 confezioni di medicinali nelle 23 farmacie aderenti all'iniziativa nazionale

Numeri in crescita in provincia di Cosenza per la giornata di raccolta del farmaco. Nelle 23 farmacie aderenti sono stati donati 1.500 confezioni di medicinali per un valore complessivo di 8.500 euro, nonostante la giornata particolarmente fredda e piovosa. Le confezioni saranno adesso consegnate ai venti enti caritatevoli convenzionati con il Banco Farmaceutico di Cosenza la cui delegata Annalisa Filice, ha ringraziato anche i cento volontari che hanno contribuito al successo dell’iniziativa. A livello nazionale – informa un comunicato - sono state raccolte oltre 400.000 confezioni di farmaci, contro le 370.000 dell’edizione 2017 (+8%). Con questi medicinali saranno aiutate più di 580.000 persone (+4,1%) assistite da 1.761 enti convenzionati.