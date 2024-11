Maurizio Bortoletti

Colonnello dei carabinieri e ai più noto per aver risanato i conti dell’Asl di Salerno, resterà noto solo per quello. Il Consiglio dei Ministri ha infatti revocato la sua nomina a subcommissario alla Sanità in Calabria. Designato 7 mesi fa, per cavilli kafkiani la Calabria l’ha vista solo in Tv: più che alla Sanità era ormai diventato un subcommissario alle telenovelas.