Coinvolte numerose comunità di origini albanesi per una manifestazione che ha celebrato le tradizioni e il senso di appartenenza rendendo protagoniste le scuole del territorio

La trentesima rassegna culturale folcloristica per la valorizzazione delle minoranze linguistiche ha collocato il paese di San Demetrio Corone come una sorta di felice epicentro nel racchiudere arte, musica e cultura per quanto riguarda il mondo arbereshe e le sue mille sfaccettature.

La kermesse, ideata nel 1994 da Cettina Mazzei, nominata dal governo di Tirana ambasciatrice della nazione albanese nel mondo, ha superato ormai felicemente i trent’anni di attività, sempre con l’obiettivo di tutelare il patrimonio culturale, storico, linguistico – forse ancora non così completamente svelato - delle comunità arbereshe, integrando allo stesso tempo le altre minoranze grecaniche e occitane.

È una manifestazione itinerante, all’interno del progetto organizzato dall’associazione Caraffa, vi è un’intera giornata di studi, analisi, canti e balli che coinvolge così numerose comunità. La conferenza mattutina ha aperto al meglio l’analisi su quello che è il canto popolare nel sentore dei paesi italo-albanesi, passando poi ai momenti di folclore e di arte all’interno di San Demetrio Corone.

Il raccordo con i giovani e la capacità di mantenere vive le tradizioni sono state al centro delle tante attività all’interno del paese, i vari contest hanno premiato un po’ tutte le scuole, sottolineando come ci sia ancora una straordinaria unione collettiva nel promuovere i valori.

A partecipare gli istituti scolastici di Caraffa, San Demetrio Corone, Santa Sofia d’Epiro, San Giorgio, San Cosmo, Falconara, Vaccarizzo Albanese, Guardia Piemontese, Casalvecchio di Puglia (FG) e il liceo di Diber direttamente dall’Albania.

Gli studenti hanno quindi interpretato con passione i canti tradizionali, onorando la storia e valorizzando la lingua arbereshe, ben impressionando inoltre il cantautore Santino De Bartolo ospite della manifestazione.