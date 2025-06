Su 61.591 sezioni in Italia, 2406 sono aperte in Calabria: 882 nel cosentino (264.558 elettori e 279.320 elettrici), 676 nel reggino (192.703 elettori e 210.561 elettrici), 425 nel catanzarese (132.551 elettori 142.216 elettrici), 212 nel vibonese (59.631 elettori e 61.749 elettrici) e 211 nel crotonese (61.081 elettori e 65.457 elettrici).

Su poco più di 46 milioni di aventi diritto al voto in Italia, a maggioranza femminile, 1.469.827 sono calabresi. Un dato che comprende anche gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche, si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale, ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio. Fino alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani, è possibile esprimere presso le sezioni il proprio voto in merito ai cinque quesiti referendari abrogativi.

Sono 384.218 gli elettori calabresi iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (Aire) che votano per corrispondenza. Mentre solo 10 quelli che hanno deciso per il voto in Italia (optanti). Sono 124 coloro che votano per corrispondenza per motivi di studio, lavoro, cure mediche, familiari conviventi, forze armate e di polizia, dipendente di ruolo dello Stato.

217 sono gli elettori calabresi fuori sede (Catanzaro 68 Cosenza 62 Crotone 19 Reggio Calabria 54, Vibo Valentia 14).