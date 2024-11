La Curva Sud ha chiamato a raccolta la città. Il sit in è in programma questa sera alle 19 in Piazza Duomo a Reggio Calabria

Bisognerà attendere il 21 luglio per sapere con certezza se la Reggina disputerà il prossimo campionato di Serie B. In due giorni sia l’udienza d’appello per il concordato, contro la cui approvazione si sono schierate Agenzia delle Entrare, Inps e Brescia Calcio; sia l’udienza al Collegio di Garanzia del Coni. La Covisoc per ben due volte ha bocciato la società amaranto e in ambito Figc le argomentazioni del patron Felice Saladini non sono bastate.

Ma i tifosi vogliono fare sentire la propria voce e questa sera alle 19 si riuniranno in Piazza Duomo per una manifestazione pubblica. La Curva Sud ha chiamato a raccolta la città e da quanto si prospetta il sit in sarà molto partecipato. Il rischio che si palesi un vero e proprio dramma sportivo è più che reale in quanto avrebbe delle ricadute importanti sul comprensorio della Città metropolitana e di tutta la Calabria.