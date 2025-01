Un passo in avanti decisivo verso la restituzione alla comunità della scuola media Boccioni, periferia nord di Reggio Calabria. Risorgerà laddove verrà demolito l'edificio dismesso da anni. Approvato dalla giunta comunale di Reggio Calabria alla fine del 2024 il progetto definitivo - esecutivo di Adeguamento/miglioramento sismico (con demolizione e ricostruzione) e successivi lavori di rifunzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici della scuola media Umberto Boccioni ubicata in via Casa Savoia, località Gallico di Reggio Calabria, facente parte dell'istituto comprensivo Gallico-Boccioni-Lazzarino.

L’amministrazione comunale ha optato per l’intervento più radicale di demolizione e ricostruzione ex novo dell’edificio, ritenuto di maggiore convenienza tecnico-economica rispetto al solo adeguamento dal punto di vista sismico e rifunzionalizzazione. Adesso con gara di appalto dovranno essere affidati i lavori.

La palestra adibita a centro di prima accoglienza (in passato non sempre solo temporaneo) per migranti non sarà coinvolta nell'intervento. Il progetto riguarderà solo l'edificio scolastico dichiarato inagibile circa 15 anni fa.

Continua a leggere su IlReggino.it.