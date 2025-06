Al via stamattina il varo di quattro imponenti travi (52 tonnellate di cemento armato) arrivate la scorsa notte da Lamezia Terme (in tutto sono sette e le altre tre viaggeranno stanotte per essere apposte domani) del costruendo ponte sul Calopinace, zona sud di Reggio Calabria. Dopo il posizionamento nei giorni scorsi delle gru eccezionali sulle due sponde, lato lungomare Falcomatà e lato Parco lineare Sud, questa mattina dopo le attività di imbracatura, l’inizio della posa iniziando dalla trave centrale.

A Reggio Calabria posata la prima trave del ponte sul torrente Calopinace. Inizia finalmente la fase conclusiva per la realizzazione di un'opera attesa da oltre quattro anni.

Tante le maestranze al lavoro. Sul posto a seguire i lavori con il responsabile unico del procedimento, l’architetto Giancarlo Cutrupi, e il dirigente settore Grandi Opere, l’architetto Bruno Doldo, anche il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco nonché assessore con delega ai Lavori Pubblici, Paolo Brunetti, l’assessore con delega al Pon Metro e Patti per il Sud, Carmelo Romeo, l’ex assessore ai Lavori Pubblici, Franco Costantino, al quale si deve lo sblocco della procedura grazie all’interlocuzione avviata con l'impresa esecutrice dei lavori, la ditta Torchia, già all’inizio dello scorso anno, il consigliere con delega a Sport e Turismo, Gianni Latella, e al consigliere comunale, Franco Barreca.

L’iter di costruzione di questo ponte è iniziato nel 2021. Ci sono stati quindi ritardi e notevoli criticità legati ai finanziamenti e soprattutto alle travi che, in corso d’opera, è stato necessario ordinare nuovamente con la misura corretta. Continua a leggere su IlReggino.it.