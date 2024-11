La polizia di Reggio Calabria ha arrestato in distinte operazioni 4 persone per furto aggravato

REGGIO CALABRIA - Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal questore Guido Nicolo' Longo, gli agenti della polizia di Reggio Calabria hanno arrestato tre cittadini stranieri sorpresi a rubare in un’ abitazione. I poliziotti hanno inoltre eseguito una misura di custodia cautelare nei confronti di un reggino indagato per ricettazione di monili in oro provento di una serie di furti in abitazione e furti con strappo. In manette anche due donne croate sorprese mentre tentavano di commettere un furto aggravato in uno stabile della zona sud del capoluogo. L’operazione è stata condotta dagli agenti delle Volanti che hanno sorpreso le due donne, al sesto piano dell’immobile, dopo che avevano forzato il portone d'ingresso. Le due sono state trovate in possesso di strumenti per scasso e monili in oro rubati. Sempre per furto sono scattate le manette pure ai polsi di un cittadino lituano. Dovrà rispondere dell’accusa è tentato furto aggravato e possesso di documenti contraffatti validi per l'espatrio. Anch'egli e' stato bloccato mentre tentava di forzare il portone d'ingresso di un'abitazione.