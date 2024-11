É stato inaugurato a Reggio Calabria il grande murale, finanziato dal Dipartimento Cultura della Regione, realizzato per celebrare il cinquantenario del ritrovamento del Bronzi di Riace. Alla cerimonia ha presenziato il vicepresidente della Regione, con delega alla Cultura, Giusi Princi, «In un clima particolarmente suggestivo - ha detto il vicepresidente Princi intervenendo in una nota stampa- è stato splendido vedere con quanta partecipazione in termini di presenze ed entusiasmo Reggio Calabria abbia risposto all'invito per l'evento di inaugurazione del grande murale di 'Bronzi50', apprezzando la qualità dell'arte figurativa che da qualche ora occupa le pareti che dall'area Tempietto si estendono fino al ponte Calopinace e lo spessore culturale dell'evento costruito attorno alla serata, all'insegna dell'arte in tutte le sue forme, pittura, musica e teatro. Sono molto soddisfatta tanto dell'opera, quanto della particolare suggestione emotiva che si è determinata durante la cerimonia, in un luogo che, d'intesa con l'Amministrazione comunale, ed in particolare con l'aiuto del consigliere Giovanni Latella, è stato riqualificato e valorizzato, prestandosi a regalare variegate emozioni».

«Mi ha fatto piacere - ha detto ancora Princi - che con i rappresentanti istituzionali intervenuti, l'assessore comunale alla Cultura, Irene Calabrò, ed il consigliere delegato alla Cultura della Città metropolitana, Filippo Quartuccio, sia stata evidenziata la sinergia interistituzionale. La data è stata individuata d'intesa tra di noi per farla coincidere con un altro grande spettacolo, quello delle Frecce tricolori, che come Regione abbiamo cofinanziato, sempre nell'ambito delle celebrazioni di Bronzi50. Del resto, lo avevamo detto che con le attività del cinquantenario non ci saremmo fermati al 2022, anno effettivo dell'anniversario del ritrovamento. E infatti, anche nel 2023, abbiamo messo in atto tante iniziative per tenere accesi i riflettori sui nostri guerrieri simbolo».