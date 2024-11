Destinatari del provvedimento adottato dalla Questura reggina in seguito alle indagini condotte dagli agenti del Commissariato di Siderno riguarda i sostenitori della Stilese

REGGIO CALABRIA - Cinque provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive (Daspo), per la durata di un anno, sono stati emessi dalla Questura di Reggio Calabria nei confronti di altrettanti tifosi della squadra di calcio Stilese A. Tassone. I divieti si riferiscono ai disordini verificatisi durante l'incontro di calcio Stilese A. Tassone-Bivongi Pazzano, valido per il campionato di Prima Categoria 2013-2014. Nel corso della partita, disputatasi il 23 marzo scorso, nello stadio Comunale di Stilo i poliziotti impegnati nel servizio di ordine pubblico erano intervenuti nei confronti di alcuni supporter della squadra ospitante, responsabili di aver danneggiato la gradinata del campo sportivo e di aver acceso dei fumogeni in presenza di diversi minori. La ricostruzione dell'episodio, da parte del Commissariato di polizia di Siderno, ha consentito di attribuire ai cinque tifosi della Stilese le condotte ritenute passibili dei provvedimenti di Daspo e di denunciare alcuni di loro per violenza e altri per possesso ed utilizzo di strumenti per l'emissione di fumo.