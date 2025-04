VIDEO | Domenica 25 maggio l’evento di beneficenza in favore della fondazione Chops malattie rare, in media partnership con il network LaC. Sul palco anche il gruppo gospel di Sherrita Durran e il coro della diocesi di Roma

Si svolgerà il prossimo 25 maggio a Reggio Calabria “Christus vincit – Un concerto per la vita”, un’iniziativa benefica a favore della Fondazione Chops Malattie Rare. L’evento è stato presentato questa mattina a Palazzo Alvaro

«Un viaggio musicale tra musica sacra e gospel che vedrà la partecipazione straordinaria del gruppo gospel di Sherrita Durran, che accompagna Zucchero Fornaciari in tutte le sue tournée mondiali, del coro della diocesi di Roma, diretto dal maestro Emanuele Faiola, del Chorus Christi e di alcune realtà appartenenti all’associazione Chorus Inside provenienti da tutta la regione». Lo ha annunciato Nino Ripepi direttore Chorus Christi, in occasione dell’odierna conferenza stampa di presentazione, svoltasi a palazzo Alvaro a Reggio Calabria, della terza edizione di Christus Vincit un concerto per la vita, promossa dalla Corale polifonica Chorus Christi con il patrocinio di Regione, Consiglio Regionale della Calabria, Città Metropolitana e Comune di Reggio. L’incasso quest’anno sarà interamente devoluto alla fondazione Chops malattie rare. L’evento, di cui media partner è il Network LaC, è in programma per domenica 25 maggio alle ore 21 al teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. Continua a leggere su IlReggino.it