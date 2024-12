Parte da Reggio Calabria l'emozionante viaggio per gli appassionati che visiteranno la mostra “Il calcio è arte”. Allestita nella pinacoteca civica e nel foyer del teatro Cilea di Reggio Calabria, sarà ufficialmente aperta al pubblico sabato 14 dicembre. Questa mattina la presentazione nell'atrio di ingresso del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria.

Il pallone d’oro di Lionel Messi accanto al “Ritorno del figliol prodigo" di Mattia Preti. Sotto i pittori Napoletani il pallone firmato dalla nazionale Italiana vincitrice del Campionato del Mondo Germania 2006. E, sempre tra quadri e sculture, magliette, scarpe e cimeli delle leggende del calcio come Maradona e Pelè di cui è esposto il calco dei piedi d’oro. E ancora la Coppa del mondo per Club, con accanto l’omaggio al Futbol club Barcelona di Salvador Dalì, la coppa Rimet, e il pallone d’oro di Ronaldinho nella sala incorniciata dalle maglie dei campioni che l’hanno vinto: da Weah a Ronaldo, da Shevchenko a Zidane. Naturalmente, grazie alle concessioni dello storico dirigente amaranto, Franco Iacopino, e del collezionista Antonino Chirico, anche una ricca teca della Reggina accanto a quelle dei grandi club del Milan e dell’Inter. Questo e tanto altro, incastonati in modo inedito e originale tra opere pittoriche e scultoree, impreziosiranno la pinacoteca civica e il foyer del teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria fino al prossimo 3 marzo 2025.

La presentazione

Presenti, con il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco del Comune Paolo Brunetti, il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, l'assessore alla Programmazione Carmelo Romeo, Umberto Paolucci Pierandrei, ceo della Società World Football Collection che ha curato l’allestimento, Ariedo Braida, celebre manager sportivo del Milan e del Barcellona, e Maurizio Poli, storico capitano della Reggina.

