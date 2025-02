Esperta di Comunicazione e Beni culturali, Angelina De Salvo, ospite della nuova puntata di A tu per tu, negli studi del Reggino. it., da emigrata di ritorno che sente il costante richiamo dei luoghi di origine, ha negli anni maturato uno sguardo sempre più obiettivo sulla città di Reggio. La passione per la comunicazione, declinata anche in epoca social, e quella per i Beni culturali l’hanno resa un’attivista per la cura dei beni comuni e dei luoghi della propria città.

«Tornando a Reggio Calabria, la mia città d’origine, dopo essere stata a Milano, a Roma sempre in giro per lavoro, ho maturato uno sguardo più obiettivo, non incline all’assuefazione. Mi accorgo io di quando le cose non vadano bene come sicuramente accade a tantissimi altri cittadini qui a Reggio in Calabria. E, come loro, non mi volto dall’altra parte, segnalando brutture e inciviltà e facendomi parte attiva. Ho segnalato discariche, ho scritto, mi sono mossa. Poi le istituzioni spesso ascoltano. Numerose le iniziative assunte – ha raccontato Angelina De Salvo – e poi condivise anche con altri compagni di viaggio, tutti muniti di senso civico, buona volontà, sacchi della spazzatura, pale, rastrelli e mani. Ricordiamo la scalinata monumentale di via Giudecca, piazza Gianluca Canonico, per esempio».

