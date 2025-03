Con la tenerezza di un uomo che è arrivato all'età di 100 anni, attraversando il secolo buio del Novecento, racconta ancora delle ferite nell'anima lasciate da una guerra combattuta a 18 anni tra le montagne in Friuli, quando fu imposto di scegliere tra la libertà e la battaglia, tra la vita propria e quella del "nemico", quando uccidere segnò per sempre la sua coscienza di giovane combattente per la Libertà del suo Paese.

Lui è Aldo Chiantella, nome di battaglia Fieramosca classe 1925, uno dei giovani partigiani calabresi che fecero l'Italia nei luoghi della Resistenza, come ci ricorda Pietro Calamandrei. Quanto lui sa e ciò di cui può parlare è la storia dell'Antifascismo e della Resistenza al nazifascismo che 80 anni fa liberò l'Italia, consegnandola alla Pace, Repubblica e alla Costituzione.

Aldo, sempre accompagnato dalla moglie Maria, nella cornice della sede della sezione Anpi Condò di Reggio Calabria, con i suoi 100 anni e il secolo di storia, di coraggio e di libertà che ha vissuto, oggi è stato festeggiato dagli amici che negli anni sono cresciuti nutrendosi della sua testimonianza di Resistenza e del suo esempio.

