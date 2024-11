In base al Piano di riparto predisposto dal Ministero dell’Interno i migranti saranno trasferiti presso strutture di accoglienza ubicate in Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Veneto e Umbria

E’ giunta oggi nel Porto di Reggio Calabria, la nave Echo con a bordo 499 migranti, di cui 389 uomini, 74 donne e 36 minori. Provengono da vari Paesi: Angola, Bangladesh, Burkina Faso, Cameroon, Congo, Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Libia, Mali, Marocco, Namibia, Nigeria, Palestina, Sierra Leone, Senegal.

Già nella mattinata odierna si è tenuta una riunione in Prefettura per coordinare le attività di primo soccorso ed assistenza, che saranno prestate dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, dal Comune Capoluogo, dalla Protezione Civile regionale, dai Vigili del Fuoco, dalla Provincia, dalla Capitaneria di Porto, dall’Azienda Ospedaliera e dall’USMAF, dal SUEM 118, dalle Associazioni di volontariato, dal Coordinamento ecclesiale e dalla Croce Rossa italiana.

Al momento dello sbarco i migranti sono stati sottoposti alle prime cure sanitarie da parte del personale medico presente sul posto e assistiti dalle Associazioni di volontariato.

Anche in questa occasione, come nei precedenti sbarchi, è stata allestita, a cura della Regione Calabria, la tenda per il trattamento igienico – sanitario dei migranti con patologie cutanee.

In base al Piano di riparto predisposto dal Ministero dell’Interno i migranti saranno trasferiti presso strutture di accoglienza ubicate in Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Veneto e Umbria.