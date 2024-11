Acquisite le manifestazioni d'interesse, l'Agenzia nazionale dei beni confiscati sottoporrà le proposte al Consiglio direttivo che delibererà al più presto la destinazione

Centosessanta immobili confiscati alla 'ndrangheta a Reggio Calabria, per un valore di 19 milioni, saranno destinati a soggetti istituzionali che avanzeranno manifestazione d'interesse nel corso della prima Conferenza di servizi in forma simultanea a mezzo piattaforma telematica in programma domani nella sede dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati a Reggio.

Alla Conferenza, realizzata nell'ambito del progetto "OPENRe.GIO", parteciperanno il direttore Umberto Postiglione, il Prefetto di Reggio Michele di Bari, i rappresentanti degli Enti territoriali e della Direzione regionale dell'Agenzia del Demanio.

Le Amministrazioni interessate hanno avuto accesso alla sezione "Conferenza di Servizi" dove sono state messe a disposizione le informazioni e la documentazione riguardanti ogni singolo immobile. Acquisite le manifestazioni d'interesse, l'Agenzia sottoporrà le proposte al proprio Consiglio direttivo che, fatte verifiche e valutazioni, delibererà al più presto la destinazione.