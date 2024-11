Sorpasso e controsorpasso: ormai è un duello fra Roccella Jonica e Diamante, fra Jonio e Tirreno nel Campionato delle vacanze lanciato da LaC News24, LaC tv, LaC Radio, per eleggere la Regina dell'estate 2021, fra le 15 località calabresi premiate con la Bandiera Blu.



I voti dei turisti alla loro cittadina preferita (si può votare ogni giorno, sul sito de LaC News24) modificano quasi ora per ora ore, la classifica delle ragioni soggettive (ovvero personali, quindi non valutabili in maniera apprezzabile con criteri matematici, obiettivi).

Resta salda al terzo posto Santa Maria del Cedro, ma perdendo qualcosina, mentre a distanza, Tropea supera Melissa.

Il risultato finale si avrà il 5 settembre, sommando la classifica stilata con i voti dei turisti, e quella ottenuta con i dati oggettivi, che tiene conto di pulizia del mare, delle spiagge, qualità di servizi connessi.Tutti criteri che rientrano in quelli necessari per avere la Bandiera Blu; e solo le 15 località calabresi che l'hanno meritata sono prese in considerazione in questa gara; e questa iniziativa della nostra emittente è uno stimolo ai Comuni interessati, perché agiscano in modo da meritare il riconoscimento.

Gli altri criteri della classifica oggettiva riguardano i prezzi e il rapporto qualità/prezzo di vitto e alloggio, attraverso gli indici e le recensioni di siti usati in tutto il mondo, come Tripadvisor e Booking, del costo dei servizi balneari, della vicinanza di strutture sanitarie, eccetera.



Ma nella scelta della località per le vacanze entrano criteri personali che sono almeno altrettanto importanti e non misurabili con questi indici. Ecco perché si offre a tutti di poter votare (una volta al giorno, sino al 5 settembre, sul sito de LaC News24), per poter registrare anche il peso delle motivazioni soggettive. Queste e quelle oggettive, poi, sommate, daranno la classifica definitiva.

Per ora, Roccella Jonica svetta prima nell'una e nell'altra. Ma la corsa è lunga...



1 - Roccella Jonica – 33,4%



2– Diamante – 30,65%



3 - Santa Maria del Cedro – 11,98%



4 – Tropea – 4,69%



5 – Melissa – 3,71%



6 - Sellia Marina – 3,34%



7 – Trebisacce – 2,84%



8 – Soverato – 2,44%



9 - San Nicola Arcella – 2.01%



10– Siderno – 1,7%



11 - Cirò Marina – 1,17%



12 – Villapiana – 0,93%



13 - Praia a Mare e Roseto Capo Spulico – 0.5%



14 – Tortora – 0,21%