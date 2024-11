Per le associazioni che avevano presentato ricorso al Tar, la decisione di fissare la data delle elezioni entro 10 giorni , “restituisce il diritto al voto ai cittadini e certificata inadempienza Stasi”

CATANZARO – Il giorno dopo l'ordinanza con la quale i giudici amministrativi hanno imposto alla Presidente facente funzioni della Regione, Antonella Stasi, di fissare entro dieci giorni la data delle elezioni regionali, i rappresentanti del gruppo di associazioni che hanno proposto ricorso al Tar della Calabria convocano una conferenza stampa per evidenziare il risultato ottenuto. In particolare l’istanza è stata presentata dalle associazioni Cittadinanzattiva, il Pungolo di Catanzaro, il Comitato art.48 e 'Non solo Catanzaro', rappresentate dall'avvocato Francesco Pitaro, e dal Movimento difesa del cittadino, rappresentato dall'avvocato Gianluigi Pellegrino. A parlare davanti ai giornalisti, l'avvocato Pitaro che ha evidenziato come “la sentenza di ieri del Tar abbia restituito il diritto al voto ai cittadini dopo un tentativo della politica di negarlo. Tutto parte dalla nuova legge elettorale con la quale il Consiglio ha sottratto il potere di indire le elezioni al Prefetto affidandolo alla Giunta. L'ordinanza del Tar ha certificato l'inadempienza del presidente Stasi stabilendo che se non indicherà una data nei prossimi dieci giorni, sarà il Prefetto a farlo nei successivi cinque giorni. Entro 15 giorni, dunque, avremo una data". (ci)