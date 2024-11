Stanziati 18 milioni di euro per pagare gli stipendi ai lavoratori del comparto agricolo e forestale

VIBO VALENTIA - La Ragioneria generale della Regione Calabria ha effettuato nel corso della settimana pagamenti per un totale di 30 milioni e 600mila euro. La quota più consistente - informa una nota dell'ufficio stampa della Giunta - è quella destinata ai lavoratori forestali: 18 milioni di euro per pagare il personale ex Afor, i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, del Parco Regionale delle Serre e di Calabria Verde. Questa la distribuzione dei fondi: 262.400 euro all'Afor; 11.124.000 all'azienda Calabria Verde; 509.196 euro al consorzio di bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio cosentino; 297.269 al consorzio Del Tirreno catanzarese; 590.802 euro al consorzio di bonifica del Tirreno vibonese; 745.322 euro al consorzio Alto Jonio Reggino; 443.339 euro al consorzio bacini settentrionale del cosentino; 1.146.463 euro al consorzio di bonifica del basso Ionio reggino; 343.607 euro al consorzio integrale dei bacini meridionali cosentini; 396.470 euro al consorzio dello Ionio catanzarese; 1.091.670 al consorzio dello Ionio crotonese; 790.682 euro al consorzio di bonifica della Valle del Lao; 164.924 al consorzio del Tirreno reggino e infine 93.823 euro all'ente Parco regionale delle Serre. Altri due milioni e 600mila euro di fondi comunitari sono stati liquidati dalla Ragioneria generale della Regione a beneficio del dipartimento Cultura della regione per i progetti di valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico. Un milione e mezzo di euro è andato al dipartimento Lavori pubblici.