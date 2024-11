Sarà presentata la sperimentazione del sistema duale in Calabria per l'integrazione tra scuola e lavoro

Lunedì 10 aprile, alle ore 16, nella sala oro della Cittadella regionale, alla presenza del sottosegretario al Ministero del lavoro Luigi Bobba e del presidente della Regione Mario Oliverio, sarà presentata la sperimentazione del sistema duale in Calabria per l'integrazione tra scuola e lavoro. Saranno anche sottoscritte le convenzioni per l'avvio delle attività formative.

Interverranno all'iniziativa: Agostino Petrangeli, responsabile programma FixO di Anpal servizi, Vittoria Inuso, coordinatrice processi formativi Ciofs/Fp Calabria, Maria Elisa Rose, titolare dell’impresa Hostaria de Mendoza. Concluderà l’assessore regionale alla scuola e al lavoro Federica Roccisano.

“Durante l'incontro – dichiara l'assessore – verrà illustrato il progetto per un nuovo percorso di qualificazione dei giovani calabresi. L’obiettivo è di favorire l’occupazione giovanile puntando sull’integrazione tra scuola e lavoro. La ricetta è quella già applicata con successo in Germania e nei Paesi del Nord Europa: un rapporto continuativo e organico tra i sistemi dell’istruzione, della formazione professionale e del mercato del lavoro. Ovvero tra mondi che, fin qui, si sono parlati poco”.

l.c.