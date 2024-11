Il governatore ha riferito dell’imminente disponibilità di risorse per gli operatori di settore. Due i bandi in via di pubblicazione

È stato presentato stamani, alla cittadella regionale di Catanzaro, il nuovo portale del turismo della Regione Calabria: www.turiscalabria.it. All'incontro erano presenti il governatore Mario Oliverio, il dirigente generale al Turismo Sonia Tallarico e numerosi amministratori e operatori turistici calabresi. “Questo sito – ha dichiarato Oliverio - è un nuovo e importante strumento di comunicazione e promozione della nostra regione. Da mesi stiamo lavorando a una nuova strategia mediatica che metta in campo mezzi più semplificati e accessibili. Dopo il nuovo portale della regione, realizzato solo pochi mesi fa, ora è il turno ora del nuovo portale del turismo che saprà essere uno straordinario canale di proiezione dei nostri tesori e delle principali offerte in campo turistico. Abbiamo scelto uno strumento semplice, di impatto immediato e soprattutto partecipato, aperto ai contributi di chiunque voglia arricchirlo: operatori, comuni, enti, tour operator e artisti. Si tratta di un investimento economico minimo, non milionario come avveniva in passato, con un rapporto costi benefici molto positivo”.

Oltre all'implementazione tecnologica, la Regione sta per mettere a disposizione del territorio calabrese ulteriori importanti risorse. Tra pochi giorni sarà pubblicato un bando dedicato alla riqualificazione dei servizi per strutture ricettiva già esistenti pari a 20 milioni di euro. Un altro bando sarà predisposto a breve per nuovi investimenti nel settore mentre si è ancora al lavoro per la definizione di un progetto di alta formazione per la ristorazione calabrese.

“C'è un trend molto positivo per la nostra regione – ha sostenuto Oliverio-. Oggi il quotidiano la Repubblica ad esempio inaugura la pubblicazione di una serie di guide dell'Italia partendo proprio dalla Calabria. E non è un caso che nelle recenti manifestazioni di Trieste “Olio Capitale”, Milano “Identità golose” e “Itb” di Berlino, dove sono stato la scorsa settimana, i nostri prodotti e le nostre aziende abbiano fatto il pieno di consensi, risvegliando un interesse sorprendente da parte dei principali tour operator internazionali. Dopo 10 anni di flessione in termini di visitatori, l'anno scorso abbiamo segnato un + 10,5 % di presenze, di cui + 17,5 % di turisti internazionali e + 7% nazionali. C'è una domanda crescente e un’attenzione soprattutto verso il settore enogastronomico che dobbiamo però saper cogliere”.

l.c.