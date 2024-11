La Calabria nelle ultime è diventata un set del nuovo video musicale di Jovanotti. Il cantautore toscano è stato accolto ieri da numerosi fan che lo hanno atteso nel borgo di Chianalea a Scilla, e questa mattina, dopo essersi goduto l’alba vista mar Tirreno e portate a termine le riprese in barca, il cantante si è spostato nella Locride a Gerace. E durante una delle sue tante dirette su Instagram, Jovanotti si è lasciato andare a veri e propri spot per la Calabria intera: «Questo posto lascia senza fiato, è meraviglioso».

Messaggi di amore e stima verso questa terra che sono stati accolti con soddisfazione anche dal presidente della Regione Roberto Occhiuto: «Jovanotti in Calabria, tra Scilla e Gerace, per girare le immagini del suo ultimo videoclip è uno spot straordinario per la nostra Regione. Il cantante ha potuto apprezzare le bellezze - dal mare alla collina - del territorio, il calore dei calabresi, l’atmosfera dei borghi, la qualità del cibo. E, cosa che ci fa estremamente piacere, ci ha subissato di complimenti, definendosi un fan della Calabria».

«Lo ringraziamo per il suo affetto - continua il governatore della Calabria -, e gli auguriamo il meglio per questo suo ultimo lavoro. Da presidente della Regione, ringrazio anche la Calabria Film Commission e il suo presidente Anton Giulio Grande che hanno seguito passo passo l’evento, sostenendo finanziariamente l’organizzazione di questa due giorni».

Le riprese di “Alla salute” in Calabria

Firmato da Giacomo Triglia, regista calabrese tra i più apprezzati della scena musicale italiana, il video prodotto da Capitol /Universal si avvale della produzione di Borotalco TV ed è stato realizzato tra Scilla e Gerace. Nel video Lorenzo ospita un artista internazionale d’eccezione: Shantel il produttore, cantante e disc jockey tedesco, celebre per i suoi lavori con la sua orchestra gitana e per i suoi remix tra musica balcanica ed elettronica, con cui ha più volte conquistato la vetta della World Music Charts europea.

Alla salute, già disponibile negli store digitali (https://Capitol.lnk.to/allasalute) è uno dei brani più significativi della recente produzione di Lorenzo e fa parte del flusso di musica che piano piano, capitolo dopo capitolo, stanno componendo il Disco del Sole, in formato completo e fisico il prossimo autunno. Il disco del sole – si legge in una nota della Regione - è un oggetto volante non identificato, uno streaming, una filosofia, ma soprattutto il fiume libero dei brani scritti da Lorenzo a due anni e mezzo di distanza da La Nuova Era.

Dopo le prime nuove canzoni tra cui La primavera e I love you baby che hanno raggiunto la vetta dei brani più ascoltati in radio, Alla salute è una nuova traccia, un ulteriore frammento del movimento costante che Jovanotti sta componendo mese dopo mese, settimana dopo settimana, senza uno schema, senza un piano deciso: il flusso continua a scorrere.

Jovanotti spiega il significato del suo ultimo lavoro

«"Alla salute” è nata, durante la pandemia, da quel forte desiderio di guardare avanti e di apparecchiare la festa per quando ci servirà questa canzone pazza e senza tempo. - ha affermato Lorenzo secondo quanto riferisce il comunicato della Regione- La collaborazione di Shantel (produttore dj musicista dell’est europeo specializzato in quel “balkan beat” che funziona solo se è originale) conferisce autenticità assoluta all’atmosfera che il pezzo vuole evocare. È un brindisi, una danza sfrenata e alcolica, uno sfogo necessario e pagano. La sonorità è mediterranea della sponda est, registrato tra Atene, Cortona, Dusserdolf e Istanbul con un ensemble di musicisti formidabili immersi nella tradizione delle diaspore europee. È un treno questo pezzo, è una festa su un treno che viaggia verso tempi migliori ma non dimentica da dove è partito e le stazioni che via via attraversa».

La storia raccontata dal video e la data di release sono ancora top secret, ma c’è da scommettere che Jovanotti aggiungerà con questo video un nuovo tassello importante alla grande collezione dei suoi migliori videoclip. A tre mesi esatti dalla tappa calabra del Jova Beach, Jovanotti ha festeggiato con l’intera troupe la fine delle riprese a Gerace dove, a margine dell’ultimo ciak ha incontrato i media.

Orsomarso: «Questa è la Calabria che non ti aspetti»

«Sosteniamo questa idea - ha dichiarato l'assessore regionale al Turismo e marketing territoriale Fausto Orsomarso - perché rappresenta alla perfezione la nostra energia vitale, una Calabria che non ti aspetti, innovativa, giovane e legata ai suoi luoghi, lontana dai soliti stereotipi e con un’energia tutta unica, senza spazio né tempo. È uno dei primi lavori che si innesta nella linea progettuale di Calabria Straordinaria, in sinergia tra l’assessorato e la Fondazione Calabria Film Commission. Un progetto dinamico e concertato dove prospettiva manageriale, estetica, musica e turismo viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda».

«Dove sorge il bello c’è la Calabria, la musica, il cinema, così l’approdo dell’estetica di Jovanotti è il primo importante passo del nostro progetto e del nostro percorso - ha continuato Anton Giulio Grande, commissario straordinario della Fondazione Calabria Film Commission - Accogliamo un grande artista e il suo ritmo visivo per promuovere le nostre location, così da creare interesse e veicolare immagini cult dei nostri spazi migliori. Una prova d’autore per i 36 set di prossima apertura, tra scenari e nuove opportunità: mettere in rete territori attraverso la potenza delle immagini cinematografiche».