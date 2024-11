Dovranno rispondere di furto due ventiquattrenni di Rende, già noti alle forze dell'ordine, sorpresi dai carabinieri mentre rubavano generi alimentari in un supermercato

RENDE (CS) - Avevano già ripulito 4 supermercati, ma l’ultimo colpo gli è andato male e per una coppia di Rende sono scattate le manette. Biagio De Luca, e Ada Gugliotti, entrambi di 24 anni e già noti alle forze dell'ordine, sono stati notati nel supermercato, il loro atteggiamento ha insospettito i militari che dopo un breve pedinamento li hanno sorpresi mentre infilavano generi alimentari in una borsa. Nell'auto dei due, i carabinieri hanno poi trovato altri generi alimentari rubati poco prima in altri 4 supermercati della zona. (ci)