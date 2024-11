Il nuovo sindaco della città allarga la presenza dei professionisti e dei rappresentanti della società civile

RENDE (CS) - Primo consiglio comunale e ufficializzazione della composizione della squadra di governo che amministrerà Rende. Il nuovo sindaco ha opta per una formula allargata ai tecnici: 6 su 7 presenti in esecutivo. Con il primo consiglio comunale è iniziato ufficialmente il cammino politico dell’amministrazione rendese guidata da Marcello Manna. Una rivoluzione o quasi, quella di Manna, che non ha dato spazio ai partiti, realizzando una giunta tecnica, quasi del tutto formata da esterni. Alla presidenza del Consiglio Annamaria Artese, espressione del Laboratorio civico di Manna. A far parte della squadra di governo sono stati chiamati Marina Pasqua, avvocato anche lei e legale dell’associazione “Roberta Lanzino”, a lei le deleghe alle pari opportunità, centro storico e comitati di quartiere. Ida Bozzo è assessore alla Pubblica Istruzione, ad Antonio Crusco sono stati affidati Bilancio, personale e tributi. Un ruolo “chiave” anche per l’ingegnere Francesco D’Ippolito, titolare del noto cinema Garden che diventa assessore all’ambiente, ai trasporti e alla sicurezza. Confermato Vincenzo Pezzi, unico consigliere eletto (insieme alla Artese) ma senza appartenenze partitiche. Il professore Pezzi si occuperà dei rapporti con l'Università, Politiche Giovanili e Risorse Comunitarie.Completano la squadra Pia Santelli Assessore con delega ai Lavori Pubblici e urbanistica, e Vittorio Toscano che si occuperà di Commercio, Turismo, Politiche Agricole, Cultura e Spettacolo. Deleghe trattenute dal Sindaco quella all’Urbanistica, alla Sanità, alle Attività Produttive e allo Sport.