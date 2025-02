Tutto è pronto, ormai ci siamo. Dopo un periodo di chiusura dovuto a lavori di ristrutturazione e adeguamento alle normative più moderne, la Scuola dell’Infanzia di Campagnano riapre i battenti per essere restituita ai suoi bambini e alle loro famiglie. Il fatidico suono della campanella di lunedì 3 febbraio, ha anticipato la cerimonia d’inaugurazione, che si svolgerà domani alle 11, alla presenza del Commissario prefettizio.

Una scuola piena di luci e colori che ha il privilegio di essere stata progettata all’interno del Parco Robinson, luogo strategico dell’area urbana e vero e proprio polmone verde della città. Un edificio disegnato a misura di bambino, con aule che sembrano appendici del Parco. Un contesto esclusivo nel quale i momenti didattico/educativi realizzati dalle maestre si intersecano intimamente con quelli ludici, linfa vitale nel processo formativo dei giovanissimi “allievi”.

Per anni la scuola dell’Infanzia Campagnano/Parco Robinson è stata il fiore all’occhiello della città di Rende. Una grande risorsa per le famiglie dei piccoli utenti che ogni giorno entravano, con gioia, in un vero Parco giochi per raggiungere maestre e compagni. Poi c’è stata una fase di oblio. La Scuola e il Parco hanno risentito dell’inesorabile trascorrere del tempo che usura spazi e luoghi rendendoli meno accoglienti. Ma tutto questo è solo un ricordo e finalmente si restituisce la scuola al Parco e il Parco alla Scuola, ai suoi bambini e alle loro famiglie. Ad accoglierli troveranno la professionalità di maestre esperte, premurose e appassionate.