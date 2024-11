Tre giornate ricche di musica, arte e divertimento: la manifestazione si svolgerá al parco fluviale di Commenda dal 29 aprile all'1 maggio

Via alla V edizione di “Parklife” 29 aprile-30 aprile-1 maggio. La manifestazione per la sua quinta edizione moltiplica gli eventi totalmente gratuiti in programma e propone tre giornate ricche di musica, arte e divertimento. Le numerose iniziative anche quest’anno si svolgeranno presso il Parco Fluviale Torrente Surdo a Commenda di Rende.

La giornata inaugurale del 29 aprile aprira' con ParkLive, format che coniuga il piacere dello stare all’aria aperta e della buona musica. Sul palco, protagonisti dalle ore 16.00 fino alla mezzanotte, numerose band: Musicanti del Vento, Original Sicilian Style, Zabatta Staila, Origami Marketing, Skeletorx e Snapshot.

Domenica 30 Aprile dalle ore 11.00 alle ore 20.00 il parco fluviale ospitera' l’arte nelle sue molteplici forme.

La musica si esprimera' attraverso i numerosi Live Set acustici - Rock N Dolls, The Sick Dogs e Daniele Fabio- ed un’accurata selezione musicale ad opera di Dj Vynil & T-Bone. L’artigianato trovera? spazio grazie al Mercatino Vintage & HandMade. La Street Art prendera? vita grazie agli artisti della Street Art School di Cosenza e a quelli di CaldaCostaMob che proporranno sessioni di live painting e & Hip Hop Music.

La pittura e le emozioni espresse attraverso i colori si riverseranno nelle opere che verranno realizzate nella estemporanea d’arte a cura dell’associazione KaliKos. Anche la fotografia sara' protagonista grazie alla mostra fotografica a cura della Associazione Culturale Fotografica "Ladri di luce".

La giornata conclusiva della manifestazione si terra' Lunedi' 1 Maggio dalle ore 11.00 alle ore 21.00. Sul palco principale si alterneranno numerosi Dj della techno music - Angelo Perna, Kaiser, Diego Amura, Marco Effe, Vincenzo Nac e Ares. La selezione musicale del secondo palco sara' variegata grazie ad una rotazione che vedra? presenti Mujina Crew con la loro Reggae Dancehall, DJ Kero' per la Hip Hop & Black Music, Fabio Nirta per Wave e Disco e altri dj del territorio.

Un susseguirsi di eventi differenti con un fil-rouge che lega ed anima l’intera manifestazione: fruire di uno spazio urbano in tutte le sue molteplici possibilita'. In virtu' di questo spirito in ogni giornata sara' allestita un’area pic-nic, arricchita dalla presenza di postazioni food&drink.

L’intera manifestazione é organizzata e promossa da Be-Alternative Eventi e Wish Eventi e si realizzera' anche grazie al patrocinio del Comune di Rende e alla partecipazione del social partner Linea Verde Droga, servizio di accoglienza telefonica voluto e finanziato dalla Regione Calabria – Dipartimento 13 Tutela della Salute e Politiche Sanitarie che risponde al numero verde anonimo e gratuito 800-019899 e offre ascolto, consulenza, orientamento, informazioni sulle problematiche legate agli stati di dipendenza patologica.