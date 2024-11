Il sindacato chiede misure urgenti in grado di risolvere i problemi della regione

VIBO VALENTIA - "I dati evidenziati nel rapporto Bankitalia sull'economia calabrese continuano ad attestare la condizione di estrema gravità in cui continua a versare la nostra regione". Ad affermarlo il segretario della Cisl, Paolo Tramonti. "Ancora una volta - dice - ci viene restituita una fotografia impietosa sulle dinamiche sociali in Calabria con oltre 151.000 disoccupati (22,2%) e livelli record, il 56%, per quanto riguarda la disoccupazione giovanile”. Per il sindacato “l'istituzione della cabina di regia da parte del Governo è da giudicare positivamente a condizione che si faccia in fretta, sia per far fronte alle tante emergenze presenti, sia per attuare quegli interventi strutturali di cui la Calabria necessita con urgenza”.