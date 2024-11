Questo l’obiettivo emerso dall’incontro tenutosi oggi tra il Presidente Graziano Di Natale e i dipendenti in servizio a Vaglio Lise: «Sull'immagine dell'Ente è stato impresso un segno indelebile, una cicatrice che va rimarginata ripristinando le norme violate»

Il Presidente della Provincia di Cosenza ha incontrato questa mattina i dipendenti provinciali in servizio presso il Palazzo degli Uffici, a Vaglio Lise. L'incontro è stato organizzato in continuità con la linea di dialogo aperta con tutti i Settori e gli Uffici, per conoscere le esigenze dei lavoratori e ascoltarne le problematiche. La riunione si è svolta alla presenza del Segretario Generale dell'Ente, Umberto Greco e del Vice Segretario e Dirigente Antonella Gentile.



Il Presidente Graziano Di Natale ha posto l'attenzione, in particolare, sulla sua funzione di garanzia - in un momento non facile - per restituire dignità alla Provincia di Cosenza, con l'impegno di procedere sui tre cardini fondamentali del rigore, dell'austerità e della legalità: «sull'immagine dell'Ente è stato impresso un segno indelebile - una cicatrice che va rimarginata ripristinando le norme violate». Confermato quindi l'impegno a proseguire in direzione dell'abbattimento dei costi della Provincia, già avviato con l'eliminazione dell'elevata spesa sopportata dalle casse provinciali per gli esterni, non corrispondente a esigenze altrettanto elevate: «utilizzeremo le professionalità interne, trasferendo le responsabilità ai dipendenti - ha dichiarato Di Natale - per garantire normalità e buona amministrazione e faremo tutti gli sforzi necessari per assicurarvi tranquillità, ma ciascuno di voi dovrà rispondere di ciò che fa».

Riguardo a ciò, il Presidente ha comunicato che nei prossimi giorni la macchina amministrativa sarà rivista, con affidamento delle dirigenze alle uniche due figure apicali dell'Ente che individueranno i propri delegati fra il personale: «quantificheremo alla fine il risparmio per l'Ente, ma vi chiedo collaborazione, sostegno e fiducia perché la nostra nave ha un Comandante che la traghetterà in mare calmo. È già stata avviata, difatti, la necessaria interlocuzione con la Regione Calabria, con la richiesta di un tavolo di concertazione che nel giro di qualche giorno faccia chiarezza nei rapporti fra i due Enti e restituisca alla Provincia le somme dovute».



Importante il passaggio dell'intervento del Presidente Di Natale sulla prossima visita a Piazza XV Marzo del Sottosegretario agli Affari Regionali Bressa, per lo svolgimento di una grande giornata sul ruolo delle Province. Infine la promessa che le scelte saranno discusse, coordinate e concertate, privilegiando merito e impegno: «È mia intenzione confrontarmi frequentemente - ha concluso il Presidente - perché oltre al rigore, per la tutela dell'interesse pubblico servono dialogo e condivisione».