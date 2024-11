Una vera e propria festa dedicata ai bambini, piccoli ma grandi protagonisti della giornata, quella che si è svolta lo scorso 16 agosto a Riace.

«Partire proprio dai bambini, che grazie alla realizzazione di questo mosaico hanno capito cosa significhi promuovere l’appartenenza rispetto ad un’identità legata alla Magna Grecia»: così Giusi Princi, la Vicepresidente delle Regione Calabria, ha sintetizzato l’obiettivo della giornata organizzata con viaCondotti21.

Ed è proprio per (ri)partire che, in partnership con le autorità locali, abbiamo deciso di raccontare la storia dei Bronzi in maniera differente. Saranno i bimbi a ricostruire, tessera dopo tessera il complicato mosaico della loro storia, la storia della Calabria.

LaCapitale eventi andrà in onda domenica 2 ottobre alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.