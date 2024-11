Alla cerimonia di inaugurazione del chiosco bar, il sindaco di Arena Antonino Schinella, principale fautore della riapertura

ARENA (VIBO VALENTIA) - Si erano arresi i titolari di un chiosco, ma la città con in testa il suo sindaco non hanno voluto che ciò accadesse, e oggi, dopo le intimidazioni del mese scorso, l'attività commerciale di Arena ha riaperto i battenti nel corso di una solenne cerimonia. I titolari del chiosco-bar, avevano deciso di chiudere dopo due gravi avvertimenti della criminalità locale avvenuti a pochi giorni dall'apertura. Alla riapertura, avvenuta nel pomeriggio, era presente il sindaco del centro montano del vibonese, Antonino Schinella, principale fautore della riapertura. Presenti inoltre i componenti della Protezione civile che ne cureranno la gestione e i vecchi proprietari. L'attività era stata presa di mira a fine luglio, subito dopo l'apertura estiva, con un danneggiamento alla porta della struttura in legno e, qualche giorno dopo, con l'incendio dell'auto di uno dei titolari. Immediatamente c'era stata la reazione della comunità e dell'Amministrazione comunale che, anche grazie al supporto di Sos Impresa e Libera, è riuscito a trovare questa soluzione. "Non potevamo e non volevamo - ha affermato il sindaco durante la cerimonia - che il chiosco diventasse il simbolo della rassegnazione e dell'indifferenza che potrebbero pervadere molti cittadini dinanzi alla prepotenza, alla prevaricazione e alle barbarie criminali. E' per questa ragione che abbiamo fortemente voluto la riapertura rafforzando quel senso di comunità, fatto di relazioni vere e solidali tra i cittadini". CI